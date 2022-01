Tragedia sulla Statale 89: ragazzo muore in un incidente tra Apricena e San Severo

Incidente mortale intorno all’ora di pranzo sulla Statale 89 tra San Severo e Apricena in provincia di Foggia. Un ragazzo, a bordo di una Punto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un uliveto con l’auto contro un albero, perdendo la vita. La vittima aveva appena 19 anni. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. I carabinieri per la gestione della viabilità