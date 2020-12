Incidente sulla A14 vicino San Severo: chiuso casello e 2 km di coda, liquido sull'asfalto e tir bloccato

Tir sversa liquido sull'asfalto e si gira su sé stesso, bloccato il traffico in A14 dove si registrano almeno due chilometri di coda, a causa del blocco causato dal mezzo 'intraversato' all'altezza del km 515.

E' accaduto poco fa, sulla A14 Bologna-Taranto, tra San Severo e Poggio Imperiale (direzione Nord), dove si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale. Sul posto, è stato necessario l'intervento, insieme ai mezzi di soccorso, di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo.

Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza la zona, mentre gli agenti della polizia stradale si occuperanno degli accertamenti del caso. Nessuna grave conseguenza fisica per il conducente del tir, nè per altri utenti della strada.

Disagi, code e rallentamenti al traffico: per i veicoli diretti a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a San Severo, è necessario seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Termoli, proseguire per Lesina, e rientrare al casello di Poggio Imperiale.