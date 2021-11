San Paolo di Civitate piange Vittorio, il 16enne morto in un terribile incidente stradale: fatale l'impatto tra la sua Vespa e un camion

Tragedia a San Paolo di Civitate, dove Vittorio Marini, 16 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il fatto è successo in mattinata, lungo la Provinciale 30: il giovane era in sella alla propria 'Vespa' quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia. L'impatto è stato devastante: nulla da fare per il minore che è morto sul colpo.

Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'accaduto sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

La notizia ha scosso l'intera comunità sanpaolese, che piange la prematura morte di Vittorio. L'amministrazione comunale si associa al dolore dei suoi familiari: "Era un ragazzo semplice, bello, forte, gioioso e buono". Tutti gli eventi previsti per sabato 20 novembre saranno rimandati.

'L'intera comunità scolastica piange il nostro amato studente Vittorio. Ci stringiamo tutti, con immensa tristezza, attorno al dolore della famiglia Marini" il commento dell'istituto Minuziano Di Sangri-Aliberti di San Severo.

Aggiornato alle 16.40 con il nome della vittima