Damiano non ce l'ha fatta, sale a due il bilancio delle vittime del terribile incidente tra San Nicandro e Torre Mileto: "Dolore insopportabile"

San Nicandro Garganico piange ancora. Non ce l'ha fatta Damiano Chiodi, il ragazzo che il 17 settembre scorso si trovava con Antonio Russo, il collega draulico 37enne, a bordo del mezzo coinvolto ne terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 41 che collega la città alle località di mare di Torre Mileto e Capoiale. Il collega della vittima era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove è deceduto per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Dalle prime ore del mattino sulle pagine social della città garganica è un susseguirsi di commenti, ricordi e messaggi di cordoglio: "Dio ha voluto con sé due Angeli! Non ci sono parole per descrivere tanto dolore!" (Morena). "Un dolore così grande e insopportabile, rip Angelo Buono" (Filippo). "Dopo una settimana un altro dolore non ci posso credere che non ci sei più Damiano. Resterai sempre nei nostri cuori amico nostro" (Costantino). "Un ragazzo serio, educato, gentile e disponibile con tutti!!" (Movimento 5 Stelle). "Intorno alle 2:00 di oggi purtroppo ci ha lasciati anche Damiano, rimasto gravemente ferito nell'incidente dello scorso 17 settembre. Tanto dolore per quest'altra giovane vita spezzata. Sospenderemo le attività di propaganda esterna per tutta la giornata odierna" così il candidato sindaco Matteo Vocale.