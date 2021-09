Tragedia tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto: 37enne muore in un terribile incidente stradale, lascia moglie e due figli

Si chiamava Antonio Russo, 37 anni di San Nicandro Garganico, l’uomo che questa mattina ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 sulla strada provinciale 41 che collega la città alle località di mare di Torre Mileto e Capoiale.

I mezzi coinvolti nel sinistro sarebbero tre, due auto e un furgone. Purtroppo per l’idraulico non c’è stato nulla da fare. Gli altri feriti sono stati trasportati in ambulanza e in elisoccorso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Terribili le immagini in cui si vede una utilitaria rossa completamente distrutta e un’altra auto piegata su un fianco a qualche decina di metri.

Antonio Russo lascia moglie e due figli. Sconvolta la comunità di San Nicandro Garganico. Sono già numerosi i messaggi comparsi sui social alla notizia della dipartita del 37enne.