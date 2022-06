Tragedia sul Gargano, auto finisce fuori strada sulla sp 41: morto 30enne

Tragedia sul Gargano, dove un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale. È avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in agro di San Nicandro Garganico, tra Torre Mileto e Capojale. Alessio Malizia, originario di San Severo, per ragioni ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco, allertati da un uomo che aveva notato il mezzo, rimasto incastrato nella vegetazione. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.