Terribile incidente, venditore ambulante si schianta sulla Statale 89: "Luigi lotta tra la vita e la morte"

San Nicandro Garganico e il sindaco Matteo Vocale si stringono attorno a Luigi Iervolino, il venditore ambulante rimasto vittima, nei giorni scorsi, di un terribile incidente stradale mentre rientrava dalla tre giorni del mercato fiera che si è svolto nella cittadina garganica dal primo al tre ottobre. La mattina successiva è partito per far ritorno a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ma sulla Statale 89, nei pressi di un passaggio a livello, si è ribaltato con il mezzo.

"Auguriamo a lui di poter ritornare presto attivo e alla sua famiglia di poterlo riabbracciare. La nostra vicinanza è anche a tutti i venditori ambulanti per il pericoloso e faticoso lavoro che svolgono, gran parte del quale è sulle strade, nei continui movimenti di città in città".

Sull'incidente si è espresso l'Ana Ugl. "Ecco quello che alcuni chiamano rischio d'impresa. Per noi ambulanti è rischio della vita. Ogni santo giorno, percorrendo centinaia di chilometri per andare nei mercati e nelle fiere in Italia. Così è accaduto che Luigi, forse stressato e stanco dopo aver svolto la fiera, ha accusato un malore e si è schiantato distruggendo il suo autocarro. Ora è in coma, tra la vita e la morte, e sta combattendo per rimanere aggrappato ai suoi cari, alla moglie e al figlio Michele, a cui va tutta la nostra solidarietà e comprensione".

Per l'associazione nazionale ambulanti, il grave incidente conferma la durezza e la pericolosità di un lavoro "che solo persone che lo amano lo svolgono e noi protestiamo contro chi definisce gli ambulanti dei privilegiati".