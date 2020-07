Paura a San Menaio, spaventoso incidente stradale nella notte: auto con a bordo due ragazzi finisce in mare

Tragedia sfiorata intorno alle 3 di notte in località Molino di Mare che collega la località balneare di San Menaio a Rodi Garganico. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza è precipitata in mare. I due occupanti, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, non avrebbero riportato ferite gravi.

La Fiat Punto è carambolata in spiaggia e poi in acqua dopo un volo di alcuni metri, non prima però di aver travolto la recinzione del marciapiedi laterale alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano e i carabinieri per i rilievi del sinistro.