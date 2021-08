Incidente stradale in ambulanza, attimi di paura sul lungomare di San Menaio: mezzo del 118 si ribalta stretto tra due auto

Per fortuna non ci sono feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto quest'oggi sull'arteria principale di San Menaio che costeggia il mare, tra Vico del Gargano e rodi Garganico.

Per cause ancora in corso d'accertamento un'ambulanza del 118 di Sanitaservice, mentre stava raggiungendo Peschici, si è ribaltata su un fianco terminando la sua corsa, stretta tra due auto, al centro della carreggiata. Danneggiato il parabrezza del mezzo di soccorso.

Uno degli occupanti ha riportato lievi feriti. Sul posto è sopraggiunta un'altra ambulanza mentre entrambe le auto hanno riportato danni.