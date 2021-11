Terribile incidente sulla San Marco in Lamis-Foggia, esce fuori strada e si ribalta nella cunetta al 'Calderoso': morto allevatore

Grave incidente stradale, poco fa, lungo la Provinciale 26, che collega San Marco in Lamis a Foggia. Il fatto è successo in località 'Calderoso', dove un mezzo con a bordo il solo conducente, è uscito fuori strada all'esito di un tornante; l'auto si è ribaltata nella vicina cunetta per poi rientrare, capovolta, sulla sede stradale.

Nulla da fare per l'uomo, un allevatore. E' morto sul colpo. Sul posto è stato necessario l'intervento degli operatori del 118 giunti a bordo di due ambulanze e di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha estratto il corpo della vittima dall'abitacolo del mezzo.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti tecnici dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. La dinamica è al vaglio dei militari dell'Arma. Rallentamenti lungo la direttrice garganica, la Sp 26, che da Borgo Celano è momentaneamente chiusa al traffico.