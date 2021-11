Tragedia a San Marco in Lamis: allevatore muore in un incidente stradale in località Calderoso, era proprietario di un'azienda agricola

Il fatto è successo poco fa, lungo la SP 26, in località 'Calderoso' tra San Marco in Lamis e Foggia. Nulla da fare per il 70enne Leonardo Potenza, è morto sul colpo. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche vigili del fuoco e carabinieri