Auto esce fuori strada e precipita nella scarpata: tre feriti alle porte di San Marco in Lamis

Auto esce fuori strada e precipita in una piccola scarpata. È successo nel pomeriggio del 13 febbraio, intorno alle 17, sulla strada provinciale 48 che collega San Marco in Lamis a San Nicandro Garganico, a circa sei chilometri dalla città dei due conventi. L'incidente, autonomo, ha coinvolto tre persone, appartenenti tutte allo stesso nucleo familiare. I tre sono stati affidati alle cure dagli operatori dell'elisoccorso, che hanno trasportato i feriti presso l'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.