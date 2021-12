Tragedia sulla Statale 272, incidente mortale tra San Marco in Lamis e San Severo: la vittima è una giovane madre

Auto esce fuori strada e precipita nel canale di scolo: devastante l'impatto, a causa del quale una giovane donna ha perso la vita e una bambina di pochi mesi è rimasta ferita. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 1 dicembre, lungo la Statale 272, a metà strada tra San Marco in Lamis a San Severo in direzione della città dei due Conventi, a circa duecento metri dalla stazione ferroviaria dismessa.

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo. Per cause ancora da accertare, l'Audi Q3 con a bordo tre persone è uscita fuori strada, terminando la corsa nel vicino canale di scolo. Per la madre della bimba non c'è stato nulla da fare, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta sul colpo.

Nell'incidente stradale è rimasta ferita la figlia piccola, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso. Non è grave il marito della donna deceduta, trasportato anch'egli in ospedale a bordo di un'ambulanza. L'uomo è riuscito a mettere in salvo la piccola, nonostate i dolori. La famiglia pare fosse diretta all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (le immagini video sul luogo della tragedia).

Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.