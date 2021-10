Incidente stradale in curva sulla Statale 272: auto diretta a San Marco in Lamis si schianta contro il rimorchio di un camion

Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 18.30 nel tratto della Statale 272 tra il convento di Stignano e l'ingresso di San Marco in Lamis.

Per cause ancora in corso d'accertamento - probabilmente per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia copiosa che si è abbattuta quest'oggi nella zona - il conducente anziano di una Fiat Multipla ha perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva, finendo contro il rimorchio di un camion che procedeva nel verso opposto verso San Severo.

L'uomo, dolorante, nell'impatto ha riportato lievi feriti. Importante si è rivelato l'intervento di un infermiere di San Marco in Lamis che in quel momento transitava sulla stessa arteria. Il sanitario, insieme ad altri automobilisti, ha messo in sicurezza la zona in quanto l'auto della vittima dell'incidente stradale stava perdendo olio e e carburante dal motore.

Allertati immediatamente dell'accaduto, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Severo - che insieme all'equipe sammarchese di Sanitaservice giunta sul posto a bordo dell'ambulanza del 118 - hanno estratto il ferito dall'abitacolo. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del sinistro e per veicolare il traffico.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza con un politrauma da strada.