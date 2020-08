Ultima ora, incidente stradale alle porte di San Marco in Lamis: furgone con a bordo sei persone esce fuori strada

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche l'incidente stradale avvenuto intorno alle 16 sulla strada provinciale 26 che collega San Marco in Lamis a Foggia in agro della città dei due conventi in località Calderoso.

Il conducente alla guida di un furgone con a bordo sei stranieri, per cause ancora in corso d'accertamento, è finito fuori strada. In corso d'accertamento da parte dei carabinieri le cause del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco.

I sei occupanti del mezzo, trasportati presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a bordo delle ambulanze del 118, non sono in pericolo di vita.

I militari dell'Arma stanno effettuando accertamenti sul mezzo incidentato e sulla documentazione di bordo.