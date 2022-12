Spaventoso incidente stradale all'alba: testacoda con l'auto, a bordo un ragazzo e una ragazza

E' di due feriti, un ragazzo e una ragazza, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi 25 dicembre sulla strada 'Panoramica' di San Marco in Lamis, in direzione del centro garganico.

Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri del posto, il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo andando in testacoda e terminando la corsa al centro della carreggiata, non prima però di aver urtato contro il guardrail. Evidenti i danni provocati dal sinistro.

Immediata è scattata la richiesta di soccorso e l'intervento sul posto delle postazioni del 118 di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati in codice rosso presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove sono tuttora ricoverati con ferite da politrauma.

In passato il tratto stradale interessato è stato teatro di gravissimi incidenti, anche mortali.