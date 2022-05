Pericoloso testacoda sulla Statale 272: ennesimo incidente nello stesso punto

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 272 alle porte di San Giovanni Rotondo, a poche decine di metri dall’ingresso in città. Una persona alla guida di una utilitaria ha perso il controllo del veicolo ed è andata in testacoda terminando la sua corsa al centro strada, verosimilmente per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ad eccezione di un forte spavento, il conducente non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Non sarebbe la prima volta che alle porte di San Giovanni Rotondo, a poche decine di metri dall’ingresso in città, si verificherebbe un simile sinistro. E’ già successo in passato, di recente tre settimane fa.