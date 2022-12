Spaventoso incidente stradale sul Gargano: auto si ribalta sulla Sp 45 bis

Spaventoso incidente stradale questa sera sulla Sp 45 bis all'altezza di Tenuta Chianchito sulla strada che collega San Giovanni Rotondo a Foggia. Per cause da chiarire, un'auto condotta da un un uomo sulla sessantina si è ribaltata sull'asfalto. Soccorso dalla postazione del 118 di San Giovanni Rotondo, è stato condotto al pronto soccorso della città di San Pio. Avrebbe riportato alcune lesioni traumatiche. È vivo per miracolo.