Incidente stradale sul Gargano: auto esce fuori strada, si ribalta e 'plana' su un albero

Incidente stradale questa mattina lungo la Provinciale 45 che conduce a San Giovanni Rotondo. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi su stessa per poi 'planare' su un albero. La dinamica dell'accaduto è ancora tutta da accertare: sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonina, per liberare gli occupanti del mezzo e mettere in sicurezza la zona, mentre i rilievi del caso sono affidati ai carabinieri. Ambulanza del 118 ed elisoccorso per garantire cure immediate ai soggetti coinvolti.