Spaventoso incidente stradale: perde il controllo dell'auto e si ribalta più volte sulla strada per San Giovanni Rotondo

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi lungo la provinciale 58 che unisce San Giovanni Rotondo a Manfredonia.

Il fatto è successo poco dopo le 14.30, in agro di San Giovanni Rotondo (zona 'Le Matine'): per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un suv ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte su sé stesso per un centinaio di metri lineari.

Ferito il conducente, che viaggiava solo in auto. L'uomo è stato 'liberato' ed estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia e affidato agli operatori del 118.

Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri.