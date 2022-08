Ciclista vittima di un grave incidente, critico il quadro clinico: "Colpa di una grata mal messa"

E' ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, il presidente del gruppo ciclistico 'Padre Pio' di San Giovanni Rotondo, che il 1 agosto scorso, in via Ragazzi del '99, intorno alle 17.30, mentre era in sella alla sua bici, si è imbattuto in una grata "mal messa": Nella rovinosa caduta il 68enne ha rimediato una lesione midollare. Delicato e critico il quadro clinico.

Negli istanti successivi all'incidente, è intervenuto un infermiere libero dal servizio, cha ha intuito la gravità della situazione. Prima dell'arrivo dell'ambulanza, infatti, è stato vicino al ciclista, dandogli supporto e preoccupandosi che nessuno intervenisse e peggiorasse la situazione.

Stando alle parole del figlio del malcapitato, episodi analoghi sarebbero capitati altre volte in città. Da qui l'appello al Comune di San Giovanni Rotondo a intervenire e a sistemare le situazioni di pericolo. "Ringrazio il ragazzo che ha aiutato mio padre e tutti coloro che si sono fermati".