Autista soccorritore perdona il suo aggressore: "Mi ha chiesto scusa, noi operiamo per aiutare gli altri"

Arrivare in tempi rapidi sui luoghi delle emergenze e intervenire in maniera corretta, vuol dire innanzitutto mettere le persone al riparo da eventuali conseguenze post traumi e ferimenti.

Tanti devono la propria vita a figure come quelle di Vincenzo Tavaglione, 42enne autista soccorritore originario di Peschici, in servizio presso la postazione 118 di Casa Sollievo della Sofferenza, che la notte dell'Epifania, sulla Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis, nel corso di un intervento eseguito con un'infermiera e un soccorritore, è stato aggredito dal conducente 24enne di un'auto che poco prima aveva terminato la corsa contro un palo della luce. Un impatto violento che ha provocato il ferimento dell'amico che era con lui, tuttora ricoverato nel reparto della Rianimazione dell'ospedale di San Pio.

Durante le operazioni di soccorso, tuttavia, il giovane conducente della Fiat Panda è andato in escandescenze e ha rifilato una testata all'autista soccorritore. "C'è molto dispiacere perché noi operiamo per aiutare. Comunque ho capito la situazione, il ragazzo qualche ora dopo, quando si è ripreso, si è scusato" dice Vincenzo, che non denuncerà l'accaduto.

D'altronde, il colpo sferrato al suo indirizzo, non gli ha provocato ferite importanti. Sono tre i giorni di prognosi, di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ci confida. In merito all'episodio aggiunge: "E' un ragazzo giovane, al momento non si è reso conto, mi sono messo nei suoi panni. Sono sicuro che non lo ha fatto con cattiveria e con la volontà di farmi del male. Sono cose che però non dovrebbero succedere".

In diciassette anni di servizio non gli era mai capitata una cosa simile. Resta però la certezza del proprio ruolo: "Noi cerchiamo di intervenire il più presto possibile e di farlo meglio per le persone che hanno bisogno"