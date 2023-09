Tragedia sul Gargano: giovane motociclista muore in un terribile incidente

Tragedia immane sulle strade del Gargano, dove questa mattina 17 settembre, in prossimità di una curva della Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis, si è verificato un terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un giovane motociclista di San Marco in Lamis.

Purtroppo il ragazzo alla guida della moto è deceduto. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei soccorritori dell'elisoccorso atterrato nei terreni circostanti, di rianimarlo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del servizio di emergenza-urgenza del 118.