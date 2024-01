Terribile incidente nella notte: 'Panda' si schianta contro un palo, grave 17enne

E' di due feriti - tra cui un 17enne in gravi condizioni - il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, nella notte, sul Gargano.

Poco prima delle 4, lungo la Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis, una Fiat Panda con a bordo due giovani è uscita fuori strada terminando la corsa contro un pilone di cemento dell'Enel. L'impatto è stato stato violentissimo: ad avere la peggio è stato il passeggero, di 17 anni.

Il giovane è stato estratto con difficoltà dai vigili del fuoco del Presidio di San Giovanni Rotondo e trasportato tramite ambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza. Al momento non sono note le sue condizioni.

Ferito anche il conducente del mezzo, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Insieme ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti del caso.