Incidente stradale al Salice Vecchio: violento impatto tra uno 'Scudo' e il mezzo di un corriere espresso, due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, al Salice Vecchio, a Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento tamponamento tra un mezzo privato - uno 'Scudo' bianco - e il furgone di un corriere espresso.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Lo Scudo, probabilmente accecato dal riflesso della luce, non si sarebbe reso conto di essere preceduto dal furgone, colpito in pieno.

Feriti i conducenti dei due mezzi coinvolti; più serie le condizioni del guidatore dello 'Scudo', che ha riportato un trauma cranico da contraccolpo e una lesione della piramide nasale.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di una ambulanza della postazione 118 'Macchia Gialla' che ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, in 'Codice 2'. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.