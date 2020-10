Incidente stradale in via Scillitani: auto sbanda e investe runner, è in codice rosso in ospedale

Auto sbanda e investe runner. E' accaduto nella serata di ieri, a Foggia, dove un runner è stato investito lungo via Scilliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento non sono note le condizioni dell'uomo, investito da una 'Mazda' il cui conducente si è fermato per prestare aiuto e allertare i primi soccorsi. Il runner ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Agli agenti della polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.