Incidente stradale a Foggia: impatto tra auto e furgone alla rotatoria di via Napoli

Incidente stradale alla periferia di Foggia, dove due mezzi - una Nissan e furgone Iveco - sono entrati in collisione all'altezza della rotatoria che da via Napoli conduce alla Statale 16.

Il fatto è successo poco fa: feriti i conducenti dei due mezzi, subito soccorsi dagli operatori del 118 (postazione 'Macchia Gialla') intervenuti sul posto; le loro condizioni non sono gravi, ma per uno dei due è stato disposto il trasporto in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale, intervenuta subito dopo l'impatto.