Incrocio maledetto: ok alla rotatoria per "fermare il bagno di sangue"

“L’incrocio tra la Strada Provinciale 142 (ex Statal 16 Ter) che collega San Severo a San Paolo di Civitate e Torremaggiore e la strada provinciale 32 sarà finalmente reso più sicuro”. È l’annuncio del presidente della Provincia, Nicola Gatta, circa il contenuto della deliberazione con la quale, al termine dei sopralluoghi e dello studio approfondito condotti dal Settore Viabilità dell’Ente di Palazzo Dogana, è stata autorizzata la predisposizione del progetto finalizzato alla costruzione di una apposita rotatoria, consentendo il suo inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. “Il tratto sul quale abbiamo previsto la realizzazione di una rotatoria è divenuto, nel corso degli anni, teatro di numerosi incidenti, purtroppo anche con esiti mortali”.



Spiega il presidente Nicola Gatta: “Condividendo le richieste giunte dai cittadini e da tanti amministratori del territorio, abbiamo ritenuto dunque essenziale intervenire con un’azione orientata ad aumentare in modo significativo la sicurezza per gli automobilisti. La realizzazione della rotatoria, infatti, ci permetterà di ridurre le problematiche legate all’importante volume di traffico veicolare registrato quotidianamente e, di conseguenza, il rischio di incidenti, rendendo più agevole lo scorrimento dei mezzi”.



Il numero uno di Palazzo Dogana anticipa che "nelle more della predisposizione del progetto, nei prossimi giorni provvederemo comunque al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, soprattutto con l’inserimento di componenti luminose e barriere rumorose”.



E conclude: “Un ulteriore segnale di attenzione verso la sicurezza delle arterie provinciali e nei confronti delle istanze degli amministratori dell’Alto Tavoliere con i quali si rafforza lo spirito di collaborazione e sinergia nell’interesse delle comunità di Capitanata”.