Imprenditore morto in un incidente in moto: il cordoglio della comunità delle Isole Tremiti

Anche la comunità delle Isole Tremiti piange la scomparsa di Luca de Luca, il ristoratore 46enne che gestiva un bar tavola calda nel noto quartiere Prati di Roma, fotografo per passione che più volte ha immortalato le bellezze delle Diomedee, morto in un terribile incidente stradale avvenuto la mattina del 30 giugno, in via del Foro Italico, nella zona della Tangenziale gergalmente definita come l'Olimpica. Romano, lascia una figlia (leggi su Romatoday l'approfondimento).

"La nostra comunità oggi è triste. Perché piange la scomparsa di Luca De Luca, figlio dell’amico Michele, imprenditore per anni impegnato sulle nostre Isole. Tutti ricordano Michele e la sua famiglia che gestiva un’attività ricettiva. Nessuno ha dimenticato questo ragazzo che ha consumato molto tempo della sua gioventù a San Domino. A Michele e alla famiglia di Luca l’abbraccio di tutti i tremitesi" il messaggio di cordoglio postato sulla pagina Fb Riserva Marina Isole Tremiti.