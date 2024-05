Tragedia a Roma: 20enne dI Orta Nova investito e ucciso mentre attraversa la strada

Si chiamava Jacopo Cirillo ed era originario di Orta Nova il ventenne deceduto martedì 7 maggio al Policlinico di Tor Vergata a Roma per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto tre giorni prima, intorno alle 21 in via Casilina. A darne notizia è RomaToday.

Il ragazzo è stato investito da un'auto guidata da un 22enne mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportato d'urgenza in ospedale, Cirillo è stato operato e tenuto in prognosi riservata. La sua esistenza si è spenta per sempre martedì scorso.

La salma - riportano i colleghi di Romatoday - è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Jacopo Cirillo si era trasferito nella Capitale per motivi di studio.

Le tragedie dei foggiani a Roma

La tragedia fa il paio con la tragica morte di Marco Totaro, il 31enne ciclista foggiano investito sulla via Aurelia Sud, alle porte di Roma, nel novembre 2022 da un'auto pirata mentre era in sella della sua bicicletta.

Nello stesso anno, in circostanze drammatiche, aveva perso la vita Antonio Pastore, carabiniere 55enne originario di Lucera, investito e ucciso mentre faceva jogging al Pincio.

Qualche anno prima, nel 2019, nella Capitale perdeva la vita Francesco Ginese, 26 anni, per le conseguenze di un incidente durante la notte bianca di Roma.

La stessa età aveva anche Simone Nazzaro, morto in un incidente stradale sul Lungotevere dei Cenci a Roma nel 2015.