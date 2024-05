L'ultimo saluto a Jacopo Pio, lo studente di Orta Nova morto tragicamente a Roma

Si sono svolti domenica 12 maggio nel giorno della ricorrenza della festa della mamma, i funerali di Jacopo Pio Cirillo, il 20enne di Orta Nova deceduto il 7 maggio scorso a Roma per le ferite riportate nell'incidente di via Casilina la sera del 4 maggio. L'ultimo saluto della comunità ortese, dei genitori Altomare e Giovanni e del fratello Michele, si è tenuto nella chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes

Il ragazzo era stato investito mentre attraversava la strada da un'auto condotta da un ragazzo di 22 anni. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Jacopo Pio Cirillo, che si era trasferito a Roma per motivi di studio, era stato operato e tenuto in prognosi riservata. Purtroppo, però, la sua esistenza si è spenta per sempre su un letto del Policlinico di Tor Vergata.

Nella stessa giornata, dall'altra parte della provincia di Foggia, a San Marco in Lamis, Nicola Soccio, padre 25enne di una bambina, ha perso la vita in un terribile incidente autonomo sulla Statale 272 a San Marco in Lamis. L'amico che era in macchina con lui è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Marco in Lamis.