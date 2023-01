Ubriaco provoca incidente e scappa, poi si addormenta alla guida e tampona auto ferme allo stop

Come riporta RomaToday, nella giornata di sabato 21 gennaio, a un 27enne di Foggia domiciliato a Ciampino per questioni lavorative, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Il ragazzo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo si è reso protagonista di un doppio incidente stradale: il primo sul grande raccordo anulare quando a bordo della sua vecchia Fiat Punto ha danneggiato lo specchietto retrovisore di un'auto, proseguendo tuttavia la sua corsa verso la Capitale, dove in prossimità di un incrocio si sarebbe addormentato alla guida provocando un tamponamento che ha coinvolto altre tre autovetture.

Fermato dagli agenti della polizia locale di Ciampino, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, è risultato alla guida in stato di ebrezza cinque volte oltre il limite e positivo alle sostanze stupefacenti (i dettagli su RomaToday).