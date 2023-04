Strage stradale nelle feste di Pasqua, 40 morti di una “guerra silenziosa”: tre in provincia di Foggia

La Puglia è la terza regione per numero di vittime, cinque persone che hanno perso la vita, nella ‘strage stradale’ del lungo fine settimana di Pasqua, nel report stilato dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale.

Dal 7 al 10 aprile 2023 ha registrato 40 decessi, 35 nei 3 giorni del week-end e 5 a Pasquetta. “Un dato veramente angosciante – commentano dall’associazione impegnata per la sicurezza stradale – che ha trasformato le giornate di festa e gioia in tragedia e lutto per molte famiglie”.

Nella tabella sono riportati anche i tre incidenti mortali avvenuti in provincia di Foggia. Domenica 9 aprile, lungo la SP29, in agro di San Severo, ha perso la vita il 45enne Michele Nesta, sergente maggiore capo dell’Esercito, che viaggiava a bordo della sua moto uscita fuori strada in curva. Nello stesso giorno, in uno scontro tra due autovetture sulla Sp37 che collega Lesina a Poggio Imperiale è morto un ragazzo di 27 anni, Michelangelo Gaudelli, di Lesina. La terza vittima è Giovanni Spagnoletti, 65 anni, di Ariano Irpino, uscito fuori strada lunedì 10 aprile lungo la SS90, in località Giardinetto.

Nelle 96 ore, secondo il report dell’Asaps, sono stati 18 gli automobilisti deceduti, 14 motociclisti, 3 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone e un conducente di monopattino. Due gli incidenti plurimortali che hanno causato 7 vittime. Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Diciannove gli incidenti mortali sulle strade extraurbane statali e provinciali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 14 incidenti fatali. Fra le 40 vittime, 17 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana un uomo di 85 anni, quella più giovane una bambina di 10 anni.

Sono state 8 le vittime in Piemonte, 6 in Emilia Romagna, 5 in Puglia e Toscana, 4 in Veneto e Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e 1 in Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Marche.

Nel fine settimana precedente l’Asaps aveva contato 14 morti. “Una guerra silenziosa – scrivono dall’osservatorio – che miete sempre più vittime”.