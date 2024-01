In città 638 incidenti stradali nel 2023 e 4 morti

Sono 638 gli incidenti stradali rilevati nel 2023 dalla Polizia Locale nel territorio comunale di Foggia, tre con esito mortale.

Il bilancio dei sinistri in città è contenuto nel report delle attività più rilevanti dello scorso anno, diffuso in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Sono stati registrati 318 incidenti stradali con soli danni materiali, 392 con lesioni e 14 con prognosi riservata. Sono 627 i feriti e 4 le persone decedute.

Il 25 marzo 2023, il 36enne Alessio Contini ha perso la vita in via Napoli. Viaggiava a bordo di una Kia coinvolta in un incidente con un mezzo dei vigili del fuoco.

Il 4 luglio del 2023, un fisioterapista di 49 anni, Gianluca Ritrovato, è stato investito mentre percorreva in bici il cavalcavia di via Manfredonia, tre giorni dopo è stata dichiarata la morte cerebrale.

L’8 luglio hanno perso la vita in un drammatico incidente sulla Tangenziale che ha coinvolto due veicoli, due 19enni, Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo.

Sempre lungo la Tangenziale, il 30 luglio ha perso la vita il 79enne Giuseppe Delli Carri nel tragico impatto con un camion, e il 25 agosto, in un incidente autonomo, è morto il 51enne Antonello Ferrara (in questo caso è intervenuta la Polstrada).

In 112 casi, l’intervento della Polizia Locale è stato rifiutato per accordo tra le parti. Per nove incidenti è stata accertata la guida in stato di ebbrezza, per due sotto l’effetto di stupefacenti. In 38 occasioni è stato contestato il reato di omissione di soccorso.

Sono 43 i veicoli sequestrati, 34 le patenti ritirate, 67 le informative di reato per guida in stato di ebbrezza; assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope; guida senza patente; omissione di soccorso.

Sono 105 le indagini delegate all’Autorità Giudiziaria, 245 le segnalazioni di revisioni straordinarie e 1.268 le richieste evase di accesso agli atti per sinistri stradali.

In totale, sono state 1.249 le segnalazioni gestite dalla centrale radio operativa per sinistri stradali.