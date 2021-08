Via Sant’Alfonso 'zona30', raccolte più di 100 firme: "Il silenzio delle istituzioni fa male"

Sono oltre 100 le firme raccolte dal comitato spontaneo di cittadini costituito a Foggia dopo l'incidente mortale in via Sant'Alfonso Maria de' Liguori, costato la vita al 65enne Alfredo Di Marco, investito e ucciso il 12 giugno scorso. A renderlo noto è il presidente dell'Adoc Enzo Pizzolo. La petizione è stata formalmente trasmessa al prefetto, al commissario straordinario e a tutte le istituzioni cittadine.

L'ultimo tragico incidente "ha rappresentato uno spartiacque - afferma Pizzolo - siamo tutti consapevoli che così non si può più continuare". Quella strada, secondo l'associazione dei consumatori Uil, è diventata un circuito di Fomula1: "Come abbiamo ribadito già in quell’occasione, rimarchiamo che l’area in questione, oltre ad essere caratterizzata da una pessima condizione di tutti i dispositivi di sicurezza installati negli anni, sembra essere diventata un pezzo di 'Le Mans': auto e mezzi di lavoro che sfrecciano incuranti mettendo a rischio la vita di pedoni e residenti. Già circa 6 anni fa, su questa stessa strada, perse la vita una donna. Non si può continuare così, è arrivato il momento di fermare la strage e mettere tutta l’area in sicurezza”.

L'associazione dei consumatori, subito dopo l’incidente mortale, aveva chiesto un confronto urgente col commissario Marilisa Magno per lanciare una serie di proposte operative a partire dall’attivazione di una zona 30, vale a dire un'area dove il limite massimo sia di 30 chilometri orari. Ma finora non ha ricevuto udienza. E oggi l'Adoc Foggia è costretta a constatare come le istituzioni continuino a latitare.

“La nota dolente di questa vicenda è il silenzio assordante delle istituzioni. È un silenzio che fa male perché, di fronte alla mole di persone che hanno perso la vita e di incidenti verificatisi su quella strada, ci dovrebbe essere una presa collettiva di coscienza e di responsabilità e così non è - afferma Enzo Pizzolo - Noi continuiamo a ribadire che c’è bisogno di soluzioni concrete e immediate: via Sant’Alfonso de' Liguori deve essere trasformata in una 'zona 30' per limitare al massimo consentito la velocità veicolare, prevedendo anche l’installazione di nuovi dossi, semafori ed eventuali telecamere. Continueremo a supportare i cittadini in questo percorso - conclude il presidente dell'Adoc Foggia - nella speranza che questo nuovo appello non cada nel vuoto”.