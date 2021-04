Scatta la raccolta fondi per Anssou, ucciso da un pirata della strada a 24 anni: "Aiutateci a riportare la salma in Senegal"

Investito e ucciso da un'auto pirata lungo la Statale 16, scatta la raccolta fondi per restituire la salma del 24enne Anssou Kondjira alla sua famiglia in Senegal. L’appello di umanità e solidarietà è lanciato da Casa Sankara, dove il giovane risiedeva.

"Il desiderio di una vita migliore lo aveva portato in Italia, Anssou Kondjira, era nato in Senegal nel 1997, e viveva a Casa Sankara, una comunità che ospita immigrati africani nella capitanata, area agricola della provincia di Foggia", spiegano gli organizzatori. "Purtroppo, però, i suo sogni si sono infranti lo scorso 3 aprile quando è stato travolto e ucciso da un’auto, lasciato a terra sulla SS16, la strada che collega Foggia a San Severo".

La notizia del tragico evento aveva scosso la comunità di Casa Sankara che oggi lancia una raccolta fondi su GoFundMe per poter restituire la salma alla sua famiglia in Senegal e coprire le spese del funerale. Al momento sono stati raccolti oltre 1.300 euro. "Pensiamo sia doveroso e giusto dare un senso a tutto questo e vogliamo impegnarci per portare un po’ di sollievo nel dolore dei suoi familiari. Lanciamo quindi questo appello di umanità e solidarietà a tutti voi!”, continuano.

“La nostra comunità si è mobilitata per attivare le pratiche e far rientrare la salma in patria restituendola alla sua famiglia che vive a Velingara, città del Senegal sud-occidentale, ma per far questo abbiamo bisogno di supporto da parte vostra per unire le forze tutti insieme e riuscire a raccogliere i fondi necessari, spiegano gli organizzatori. Vorremmo far fronte a tutte le spese per il trasporto e donare il resto della cifra raccolta alla sua famiglia, come segno di vicinanza e partecipazione a questa tragedia, in nome e memoria di Anssou”.