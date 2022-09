Incidente stradale al quartiere ferrovia: violento impatto tra auto e monopattino, giovane in codice rosso

È stato trasportato in ospedale in codice rosso, il giovane marocchino coinvolto in un incidente stradale, questo pomeriggio, in via Monfalcone, al quartiere ferrovia, a Foggia. Il ragazzo era alla guida di un monopattino elettrico quando si è verificato l'impatto con una Fiat 500: l'impatto è stato violento e il giovane ha perso molto sangue. Sul posto, insieme agli operatori del 118, è intervenuta una pattuglia della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono note le condizioni del ferito.