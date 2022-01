Ultima ora: incidente stradale sulla Statale 89 Garganica, auto contro il guardrail sulla Statale 16

Due incidenti stradali – da quanto ci risulta senza gravi conseguenza – si sono verificati oggi 21 gennaio 2022 in provincia di Foggia. Alle prime luci dell’alba, secondo informazioni in nostro possesso – una Audi q3 si è ribaltata e ha terminato la sua corsa sul guard rail sulla Statale 16 nel tratto di strada che collega Foggia a San Severo.

Un altro sinistro stradale è stato segnalato sulla Statale 89 Garganica, nel tratto che collega Apricena a San Nicandro Garganico. Per cause in corso d’accertamento dai carabinieri intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, un’auto si è ribaltata su se stessa. Violento l’impatto. Anche in questo caso non ci sarebbero feriti gravi.