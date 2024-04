La strage dei ventenni sulle strade del Foggiano: morti mentre rientravano a casa

Con la morte di Giovanni Perone, il 18enne di Vieste deceduto la notte del 4 aprile nel violento impatto tra la sua auto e un muretto, si aggrava il bilancio delle giovani vittime della strada in provincia di Foggia. Il ragazzo stava rientrando da una festa di compleanno, un diciottesimo, in compagnia di una ragazza di 16 anni.

Ne aveva appena 19 Tommaso Emanuel Monopoli deceduto il 12 febbraio scorso sulla Statale 16 Foggia-Cerignola all'altezza dello svincolo per l'Incoronata: è stato travolto da un'auto che sopraggiungeva nell'esatto istante in cui il ragazzo, coinvolto poco prima in un sinistro autonomo, chiedeva aiuto.

Frequentava l'università di Campobasso e aveva 20 anni Maria Letizia, la ragazza di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano morta il 20 febbraio sulla Statale 17 all'altezza di Volturino. Fatale l'impatto frontale con un'altra auto che procedeva nel senso opposto di marcia.

Michele Di Tommaso, invece, era il bomber del Real Zapponeta, compagine che milita nel campionato regionale di Seconda categoria. E' stato strappato alla vita sulla strada provinciale 141 bis.

Appena tre anni in più ne aveva Andrea Cacace, 24enne di Foggia, la cui esistenza si è spenta per sempre il 23 marzo nello scontro tra la sua moto e un'auto in via Cerignola.