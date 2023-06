Motociclisti morti sulle strade del Foggiano: 7 vite spezzate in meno di sei mesi

Ancora una volta le strade della provincia di Foggia mietono vittime tra i motociclisti. L’ultima è il giovanissimo Giuseppe Frasca, il ragazzo di Carapelle coinvolto nel violento impatto di sabato 17 giugno sulla Sp 81, tra la sua moto e una Fiat Punto. E' deceduto dopo tre giorni di agonia.

Prima ancora, il 28 maggio, sulla Statale 90 delle Puglie avevano perso la vita tre ragazzi di Ariano Irpino che stavano ritornando in moto a casa dopo una mattinata trascorsa sul Gargano: la 34enne Pamela Mustone, il fidanzato 30enne Emilio D'Avella e l'amico della coppia, Emanuele Serafino di 32 anni. A provocare l'incidente un 41enne di Orsara di Puglia arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Ventiquattro ore prima, sull'autostrada A16, nel tratto Candela-Cerignola Ovest, si era spenta l'esistenza di un altro centauro.

Stessa sorte, il 25 maggio, era capitata al 49enne geometra Ercole Danilo Telera, mentre in moto stava percorrendo viale Miramare a Manfredonia.

La stessa tragica sorte era toccata al militare dell'Esercito 45enne Michele Nesta, coinvolto nel giorno di Pasqua in un incidente autonomo mentre in sella alla sua moto stava percorrendo la Provinciale 29 in agro di San Severo.