Stragi sulle strade di Capitanata: quattro morti al mese, da Nicoletta a Rossella

Una vittima al mese da febbraio ad aprile. Tragico il bilancio per Cerignola, la città che più di tutte, in Capitanata, sta pagando il prezzo più alto delle vittime della strada. Si tratta di Vito Mauro Manduano, autista soccorritore del 118 in servizio al policlinico Riuniti di Foggia, morto sulla Statale 673 alle porte di Cerignola il 22 febbraio. Di Giuseppe Pugliese, 35enne padre di due figli, salito alla casa del padre il 22 marzo sul tratto della Statale 16 tra Cerignola a Canosa. La terza vittima è Rossella Cucchiarale, 25 anni, deceduta l’altra notte alle porte di San Ferdinando di Puglia.

Parecchi sono gli incidenti stradali avvenuti sulle strade della provincia di Foggia, alcuni purtroppo fatali. Come quello in cui ha perso la vita, l’11 marzo scorso, Luigi Turco, per tutti Gino, l’imprenditore agricolo di Lesina vittima di un violento impatto tra la sua auto e un branco di cinghiali sulla Statale 693 ‘Dei Laghi di Lesina e di Varano’. Il 13 marzo, sulla A14, nel tratto autostradale tra Cerignola e Candela, perderanno la vita tre religiose salesiane dei sacri cuori dell’istituto Filippo Smaldone di Bari. Il 2 aprile sulla Statale 16, troverà la morte Domenico Papagni, 42 anni di Bisceglie. Il 6 dello stesso mese, Salvatore Cerbone, operaio 38enne travolto sulla A14 tra Foggia e San Severo.

Dal 9 gennaio al 21 febbraio, il bilancio era stato di sei morti. Non ha un nome la persona travolta e uccisa il 9 gennaio sulla Statale 16, in agro di Carapelle, nello stesso punto dove tre giorni prima, il 6 gennaio, aveva perso la vita Jamal, il 25enne del Marocco conosciuto dai Fratelli della Stazione, anch’egli travolto e ucciso da un automobilista che qualche giorno dopo si costituirà e dirà: “Non pensavo di aver investito un uomo”.

In tema di morti sulle strade, il nuovo anno era cominciato con la notizia della dipartita di Antonio D'Errico, l'agricoltore 73enne di San Severo, deceduto per le ferite riportate nel sinistro del 15 dicembre 2021 (leggi qui).

Il 6 gennaio, giorno di festa per la ricorrenza dell’Epifania, Nicoletta Selvaggio, l’infermiera 24enne di Trani in servizio presso il presidio di emergenza territoriale di Cerignola, troverà la morte intorno alle 7.30 mentre si stava recando al lavoro. La vita di Nicole si interromperà per sempre alle porte della città ofantina. Qualche giorno fa le è stata dedicata la sede della postazione del 118 di Cerignola (guarda il video).

Il 13 gennaio un’altra tragedia sconvolgerà le vite dei familiari e degli amici di Pasquale Marino, il giovane neo papà di 19 anni di San Severo, morto sulla Statale 89 nel tratto tra Apricena e la città dei campanili mentre era bordo della sua Fiat Punto. L’impatto violento contro un albero di ulivo non gli lascerà scampo.

Ventiquattro ore dopo lascerà la vita terrena improvvisamente e prematuramente, Ferdinando Palladino, il quasi 40enne di Foggia precipitato con il suo autoarticolato giù da un ponte della Statale 693 'Dei Laghi di Lesina e di Varano' sul Gargano, all'altezza del km 43,100, nel tratto di strada che collega Carpino a Cagnano Varano, a poche decine di metri dall'ingresso di una galleria. Aveva una moglie e tre figli.

Camilla di Pumpo, promettente avvocatessa 25enne di Foggia, è la sesta vittima del mese, drammatico, di gennaio. La sera del 26, alle 23.42, una Audi nera guidata a velocità sostenuta da un ragazzo ventenne, travolgerà in via Giacomo Matteotti la Fiat Panda rossa della ragazza proveniente da via Giovanni Urbano. Il suo cuore smetterà di battere un’ora dopo in ospedale.

Il 28 gennaio Lucera piangerà la morte di Antonio Pastore, tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri di 55 anni, investito e ucciso mentre faceva jogging a Roma (leggi qui).