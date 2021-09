Incidente alle porte di Foggia: autoarticolato si stacca in due, cassette di pomodoro finiscono sull'asfalto

Polizia, vigili del fuoco e operai dell'Anas questa mattina sono intervenuti sulla Statale 89, a pochi chilometri di Foggia, per via di un incidente stradale.

Per cause ancora in corso d'accertamento un autoarticolato ha perso delle cassette di pomodoro che sono finite sull'asfatlo.

Il rimorchio si sarebbe staccato dalla motrice e piegato su un fianco

Per questo motivo si è reso necessario l'intervento degli operatori del 115 per liberare e ripulire la strada dalla merce.