Ultima ora: donna investita in via Conte Appiano

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Foggia in via Conte Appiano all'incrocio con piazza San Francesco. Per cause ancora in corso d'accertamento, una donna è stata investita da una Fiat Punto, il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i primissimi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Non si conoscono al momento le condizioni della malcapitata, accompagnata in ambulanza presso il pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia locale.