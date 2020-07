Paura in piazza Pavoncelli: auto investe uomo su una bici e si dà alla fuga

Attimi di paura questa mattina in piazza Pavoncelli a Foggia. Un uomo a bordo di una bicicletta elettrica è stato investito da un'auto pirata che nel tentativo di compiere un sorpasso lo avrebbe travolto sbalzandolo per alcuni metri.

Non pago dell'incidente stradale causato, sarebbe scappato via senza prestare i primissimi soccorsi. Ad intervenire in un primo momento è stata una donna, che ha allertato il 118.

L'uomo è stato caricato su un'ambulanza e trasportato in ospedale.