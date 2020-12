Attimi di paura in piazza Italia: uomo investito mentre attraversa la strada, conducente si ferma a prestare i soccorsi

Attimi di paura questa mattina nei pressi di piazza Italia, mentre attraversava la strada, è stato investito da un Doblò. Il conducente del mezzo coninvolto del sinistro si è fermato e ha prestato i primissimi soccorsi al malcapitato, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

La persona investita è stata trasportata in ospedale ma non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.