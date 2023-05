Incidente stradale vicino Piazza Italia: scontro con l'auto della polizia, due agenti in ospedale

Incidente stradale intorno all'ora di pranzo a Foggia, nei pressi di piazza Italia, precisamente in via Ammiraglio Da Zara, dove è stata momentaneamente bloccata la circolazione stradale. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto si è scontrata contro una pattuglia della polizia.

Sono evidenti i segni del sinistro, entrambe le auto hanno subito ingenti danni. I due poliziotti a bordo, rimasti lievemente feriti nell'impatto, sarebbero stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Le indagini che chiariranno la dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia locale, intervenuta immediatamente sul posto insieme ad un'ambulanza del 118.