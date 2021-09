Esce fuori strada e precipita in un fossato, viene tratto in salvo ma anche sanzionato: il motocarro era senza assicurazione e revisione

L'uomo, 70enne di Peschici, è stato trasportato in elisoccorso a Casa Sollievo della Sofferenza. Una volta giudicato fuori pericolo è arrivata la batosta: multe e sequestro del mezzo per le gravi omissioni

Anziano alla guida di un motocarro, esce fuori strada e precipita in un fossato. Scatta la macchina dei soccorsi sul Gargano, carabinieri sequestrano il mezzo risultato privo di assicurazione e revisione.

Il fatto è successo lungo la Statale 89, a due km dal centro abitato di Peschici, dove un anziano del posto era rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale: il motocarrista, per cause da accertare, dopo aver perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, finendo la corsa in un fossato dove, capovolgendosi, è rimasto incastrato tra le lamiere.

L'anziano è stato 'liberato' dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118, che lo ha elitrasportato a 'Casa Sollievo della Sofferenza'. I sanitari, dopo attenta osservazione e approfonditi accertamenti, lo hanno giudicato non in pericolo di vita.

I carabinieri incaricati dei rilievi e degli accertamenti del caso,hanno scoperto però che il veicolo non era stato sottoposto alla prevista revisione periodica e che la copertura assicurativa non era stata rinnovata. Il veicolo è stato quindi sequestrato, il proprietario sanzionato.

I militari dell'Arma richiamano l'attenzione sulla disciplina della revisione, che riguarda tutti i veicoli (ciclomotori compresi), invitando gli utenti della strada a controllare periodicamente la carta di circolazione del proprio mezzo per verificarne la scadenza (4 anni dopo la prima immatricolazione; ogni 2 anni dopo la prima).

In merito, il Codice della Strada, per l'omessa revisione prevede una sanzione da 173 a 337 euro, mentre per la mancanza dell'assicurazione stabilisce una sanzione di oltre 800 euro, la presentazione di una polizza assicurativa valida almeno 6 mesi ed il sequestro amministrativo del veicolo, che in caso di mancato pagamento delle contravvenzioni prevede che il mezzo venga confiscato ed alienato.