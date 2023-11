Morte Federica Pia Pizzuto, bilancio dell'incidente si aggrava: deceduto il conducente dell'altra auto

Mario Di Francesco, il 59enne di Montesilvano coinvolto nell'incidente stradale che il 17 novembre ha strappato alla vita la studentessa di Medicina dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, la 21enne Federica Pia Pizzuto, è deceduto quest'oggi nell'ospedale di Pescara, dove era stato trasportato in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A darne notizia è IlPescara.

Il giorno della tragedia l'uomo era alla guida del furgoncino Ford Transit che si è scontrato frontalmente contro la Ford Focus guidata dalla ragazza originaria di San Marco in Lamis, dove era nata e dove risiedono alcuni parenti. Nell'incidente, per il quale la Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, era rimasta coinvolta una terza vettura.