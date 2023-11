Tragedia a Pescara: 21enne originaria della provincia di Foggia morta in un incidente stradale

Aveva 21 anni ed era nata a San Marco in Lamis la ragazza che nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, è deceduta in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto all'uscita San Silvestro della circonvallazione di Pescara.

Come riporta il quotidiano d'informazione on line IlPescara, la vittima si trovava a bordo della sua Ford Focus quando si è scontrata frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un operaio 59enne di Montesilvano, trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Ora è ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni.

Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta una terza autovettura, una Peugeot. Drammatica la scena del sinistri, distrutti i due veicoli che dopo lo scontro hanno sono finite sul guardrail. Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i conducenti dagli abitacoli.I soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventunenne.