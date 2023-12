Auto finisce contro un muro in via Colle Innamorati: a bordo una coppia foggiana

C'era una coppia di Foggia a bordo dell'auto che poco dopo la mezzanotte del 7 dicembre è rimasta coinvolta in un incidente autonomo in via Colle Innamorati a Pescara, all'altezza di una tabaccheria. Lo riportano i colleghi de IlPescara. L'auto, una Lancia Delta, ha terminato la corsa contro un muro. Il sinistro potrebbe esser stato determinato da un malore alla guida del conducente maschio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazioni (le foto qui).